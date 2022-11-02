41 yıl sonra şehit sayıldı

Aslen Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak köyünden olan ancak çok uzun yıllar Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Nurettin Çevik, 1981'de İstanbul 1'nci Ordu Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı sırada, birliğiyle birlikte, Trakya'da gerçekleştirilen Yıldırım-81 Tatbikatı'na gitti. 22 Eylül günü, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Alpullu-Pancarköy mevkiinde öğle yemeği için içtimaya çıktıkları sırada, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan tatbikata katılan F-5 savaş uçağı, üzerlerine düştü. Aralarında Piyade Er Nurettin Çevik'in de bulunduğu 65 asker şehit oldu.





'BU GURURU YAŞATANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN'

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, o dönem Beyşehir ilçesinde yaşayan şehidin ailesini bulmak için harekete geçti. Şehidin mezarının Akseki ilçesi Kuyucak köyünde olduğunu belirleyen ekipler, şehidin evli olmadığı anne ve babasının öldüğünü ancak kız kardeşi Melek Çevik'in Manavgat'ta yaşadığını tespit etti. Ekipler, Melek Çevik'e ulaşıp şehitlik için yasal işlemleri başlattı. Nurettin Çevik'e de 41 yıl sonra resmi olarak şehitlik unvanı verildi.





SABAH'a konuşan Melek Çevik (57), ""Bize bu gururu yaşatanlardan Allah razı olsun. Bizim için zaten şehitti ama artık bu resmiyet kazandı. Devletimiz uğraştı, buldu ve bize bu müjdeyi verdi. Haberi aldığımızdan beri çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Dünyada sadece kardeşleri olarak biz varız. Bize telefon edip, konuyu anlattıklarında kardeşleri olarak o kadar mutlu olduk ki anlatamam. Genç yaşta ağabeyimizi toprağa verdik ama o bize büyük bir gurur bıraktı" ifadelerini kullandı.