Menfur söylem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi: "Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz. Gece gündüz demeden ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan bu saldırı, kimyasal yalanı gibi, menfur bir siyaset söylemidir ve herkes tarafından kınanmalıdır."AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Uyuşturucu parasıyla cari açığı düşürmeye çalışıyorlar" açıklamasına tepki göstererek, "Bu nasıl bir açıklamadır? Bir ana muhalefet partisi lideri TSK'ya, ülkesine iftira atıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, müfteri pozisyonundadır. Devlet adına kim çalışıyorsa onlara iftira atıyor. CHP seçmeni buna itiraz ediyor. Deniz Baykal'ın kızı da buna itiraz ettiği için istifa ediyor. İftiraya muhatap olanlar gereken davaları açacaklardır. Bu iftiraların karşılığı verilecektir" değerlendirmesini yaptı.AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise şunları söyledi:"Uyuşturucu ticareti ve para aklayarak cari açığı kapatmak gibi utanç verici bir iftirayı kahraman Türk polisi ve şerefli jandarmamıza iftira atan Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum. Kılıçdaroğlu, Amerika ziyaretinde aldığı emirleri uyguluyor, çirkin iftiralarla gündemi değiştirme çabası içinde.