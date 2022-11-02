Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul’da tedavi gören maden işçisi taburcu edildi

Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların durumu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan taburcu olan hastanın karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen İbrahim Çeliktaş, yoğun bakımdan servise çıkarılan hastanın ise Remzi Taşkömür olduğu öğrenildi.