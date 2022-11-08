AK Parti’yi ekmek üzerinden aşağılayan o isme Ömer Çelik’ten tepki: Hadsizliktir

ÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ: MİLLETİMİZİ VE EKMEĞİ AŞAĞILAYAN AÇIKLAMALARI HADSİZLİKTİR

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik ise Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın skandal açıklamalarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Yİ TWITTER'DA DA AŞAĞILAMIŞ!

Ayrıca ekmek tüketimi aşağılayan, siyasi iktidarı ekmek tüketimi üzerinden karalamaya kalkan Kolivar'in "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir", "Bizim toplum ekmekle doğduğu için 20 sene başında yöneticiler duruyor" ifadeleri sosyal medyada tepkiyle karşılanırken Kolivar'ın toplumu ve AK Partilileri aşağılayan sözleri kendisine ait olduğu iddia edilen Twitter hesabındaki yorumlarda ortaya çıktı.

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Kolivar'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Engin Özkoç'un ekmek fiyatlarıyla ilgili bir yorumuna sosyal medyadan yanıt vererek "Bizde ekmeği 7,5 TL yapalım daha çok alırlar bunlar. AKP'li hırsızlardan bahsediyor, "doğru" diyor, onlar alıyorlar. Onlar 5 TL'lık değil, 30/40 TK olan ekmekten alıyorlar. Vatandaş halk ekmek kuyruğunda bizim satışlarımız düştü, zam geldikçe bizim müşterimiz azalıyor" ifadelerini kullandığı sosyal medya paylaşımında görülüyor.