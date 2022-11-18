17 şüpheliye tutuklama talebi

Beyoğlu'ndaki kalleş bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 49 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanıp ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashir'ın da aralarında bulunduğu 17'si ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.