Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

MERSİN merkezli 11 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonla 20 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda araştırma yapan jandarma ekipleri, yardım adı altında topladıkları parayı DEAŞ terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheliyi tespit etti. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. DHA