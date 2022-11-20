İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıda iki kişi daha tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan sekiz şüpheliden 2'si adliyeye sevk edilmişti. Terörist Ahlam Albashir (23) ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaparken kendilerine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen ve İstanbul Polisi tarafından gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman G. (24) ve Tareq A. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkilinin, 27 Temmuz 2022 tarihinde yasa dışı yollardan önce Hatay'a, oradan da İstanbul'a geldikleri tespit edilen Ahlam Albashir'i ve Bilal Hassan'ı Antakya'dan araçla teslim alarak Ceyhan'a götüren kişiler oldukları saptandı. Tareq A. suçunu itiraf etti ve olayı kendisine teklif eden Süleyman G. ile birlikte gerçekleştirdiklerini, olayda kendisinin aracı kullandığını ve Süleyman G.'nin kendisine eskortluk ettiğini söyledi.

Tutuklanan Tareq A. ifadesinde "Ben kaçakçılık yaparım. Kaçak olarak Türkiye'ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim" dedi. Gözaltına alınan sekiz kişiden 1'inin emniyetten serbest kaldığı öğrenildi. Sorguda olan diğer şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor. Bulgaristan'da gözaltına alınan beş kişinin yasal işlemlerinin ise Bulgaristan'da sürdüğü ve işlemlerinin "Göçmen Kaçakçılığı" kapsamında Bulgaristan'da devam edeceği ifade edildi. Saldırıdan sonra gözaltına alınan ve aralarında terörist Ahlam Albashir'in de bulunduğu 51 kişiden 2'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakılmış, 49 kişi adliyeye sevk edilmiş ve terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti. Son olarak söz konusu iki kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 19'a yükselmiş oldu.