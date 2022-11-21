Haberler Gündem Haberleri İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili Denizli’de 1 kişi gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:33

İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili Denizli’de 1 kişi gözaltına alındı!

İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla yürütülen soruşturmada, Denizli’de teröristle görüşme yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı...

İHA
İstanbul’daki terör saldırısıyla ilgili Denizli’de 1 kişi gözaltına alındı!
İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 59 kişinin gözaltına alındığı terör saldırısına ilişkin bombacı kadın Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

Saldırıyla ilişkin olarak devam eden soruşturma çerçevesinde, Denizli'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışan Suriye uyruklu A.Ş., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle görüşme yaptığı iddiaları üzerine gözaltına alınan şüphelinin, İstanbul'daki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili Denizli’de 1 kişi gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA