İBB’den 925 milyon dolar dış borçlanma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 3'üncü toplantısı Sarçahane'de gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında yapılan toplantıda İBB yönetiminin dış borçlanma talebi karara bağlandı. Yönetim tarafından Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Raylı sistem hattı projesinde kullanmak üzere 925 milyon 396 bin 200 Dolar artı KDV ve sigorta prim tutarında dış borçlanma talebinde bulundu.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna gönderdiği yazıda, projenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir aksiyon Planına dahil edildiği aktarıldı. Proje finansmanı için bu plan kapsamında, 3 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı imzalanmış olup, ön protokol ile kredi temin sürecine başlandığı ifade edildi.

Dış borçlanma konusunda açıklamada bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı M. Selim Bilmen "Bu hat 2022 başlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'bir imza eksik' diyerek duyurduğu bir hat. Ancak daha sonra anlaşıldı ki hiçbir çalışılma yapılmamış olan bir proje sonuç olarak bu hattın finansmanıyla alakalı talep Eylül 2022'de komisyonumuza geldi. 2 ay önce gelen dosyayı Ekim ayında inceledik bu ay da AK Parti'nin olumlu yaklaşımı ile geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Komisyon görüşünde ise İBB yönetiminin cari borç tutarı haddini aşması nedeniyle borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla borçlanmasını uygun gördü. Borçlanma talebi oybirliği ile meclisten geçti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KİRACILARA YARDIM YAPILACAK

Mecliste ele alınan kentsel dönüşümde İBB'nin yetki ve sorumluluk alanında kalan riskli alan, riskli yapı, rezerv alan, kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında bulunan taşınmazlara kira yardımı yapılması konusu da karara bağlandı. Karara göre, afet riski alanlarının dönüştürülmesinde etkilenen hak sahiplerine 6306 kanun ve uygulama yönetmeliği ve ilgili mevzuatın imkan verdiği en üst miktara kadar ve en uzun süreyle kira ödemesi yapması konusunda başkanlık makamına yetki verildi. Ayrıca hak sahiplerine ödenecek kira miktarının ve ödeme süresinin belirlenmesi konusunda da başkanlık makamına yetki verildi. Madde oybirliğiyle kabul edildi.