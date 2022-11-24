Başkan Erdoğan davet etti: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye’yi ziyaret edecek

Pakistan Başbakanı Şerif, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi törenine katılmak üzere, 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

İKİLİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILACAK

Ziyaret kapsamında iki liderin ikili ilişkiler, bölgesel durum ve diğer ortak çıkar konularını kapsayan geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacak.