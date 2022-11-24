SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu Düzce’de açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce Valiliği'nde yapılan koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
Depremde 93 vatandaşımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürüyor. Gerekli temeasları, tetkikleri ve değerlendirmeleri yaptık. Atacağımız adımları belirlemeye çalıştık. Bu çerçeve içerisinde afete müdahale için toplam 3 bin 748 personel bu depremde görev aldılar ve halen almaya devam ediyor. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Vatandaşlarımızı buralarda ve kapaşı spor salonlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 20 bine yakın battaniye, 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı.
3 bin 450 hasar tespit talebinin 818'inin hasar tespiti yapıldı. Yarın da bir bu kadar daha tespit edilmiş olacak. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Aile Bakanlığımız 1 milyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 milyon, AFAD Başkanlığımız 16 milyon ödenek gönderdi. Burada vatandaşımız yalnız bırakmayacağız.
"90 BİN LİRA EŞYA YARDIMI SAĞLAYACAĞIZ"
Ağır hasarlı konutlarımız var. Eğer eşyasını alamayacak durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı sağlayacağız. Aynı zaman da 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Ağır hasarlı konutlarda kiracılar varsa 15 bin lira taşınma yardımı sağlayacağız. Eşya hasarlarının da tazmini için de 5 bin liraya kadar karşılanmış olacak. Çatı hasarlarıyla ilgili de 5 bin lirada 15 bin liraya kadar karşılayacağız. Esnaflarımızı da yalnız bırakmayacağız. Diğer afetlerde de yaptığımız gibi onların da zararları ile ilgili de adımları gerçekleştirmiş olacağız.