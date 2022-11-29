Dev projeler tek tek hizmete alınacak

20 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'ye çağ atlatan AK Parti iktidarı önümüzde 3-4 aylık dönem içerisinde de ülkemizin geleceğine damga vuracak projelerin açılışını yapacak.2020'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla TCDD'ye bağlı 3 kurumun tek çatı altına toplanmasıyla kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) üstlendiği Milli Elektrikli Tren Projesi'nde ilk set bu yıl sonuna kadar raylara inecek. TÜRASAŞ'ın Sakarya'daki tesislerinde alüminyum gövdeyle üretilen milli elektrikli trenin beyni diyebileceğimiz 'Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile "kalbi" olarak nitelendirilen Cer Zinciri Sistemi ASELSAN'a ait. İlk etapta maksimum hızı saatte 160 km olarak tasarlanan tren tasarım değişiklikleri ile 225 kilometre hıza çıkarılıp hızlı tren hatlarında kullanılabilecek.Bu yıl sonuna kadar hizmete girecek tesislerden biri de Bandırma'da yapımı devam eden Bor-Karbür tesisleri. 100 milyon dolarlık yatırım yapılan tesis, bu alanda dışa bağımlılığa son verirken, Türkiye'yi dünyada önemli bir aktör haline getirecek. Bor-karbür nükleer santrallerin önemli malzemelerinden biri. Ayrıca savunma sanayiinde yelek ve helikopter zırhlarından füzelere kadar birçok alanda kullanılıyor.540 milyar metreküp rezerv bulunan Karadeniz'den sisteme ilk doğalgaz Mart 2023'te verilecek. Erdoğan'ın açılışını yapacağı yatırım kapsamında ilk fazda konutlara 10 milyon metreküp gaz sağlanacak