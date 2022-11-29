Şehit ateşi Arnavutköy’deki baba evine düştü

TEMMUZDA DÜĞÜN YAPACAKTI

25 yaşındaki şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğünlerini yapmayı planladıklarını belirten evde taziyeleri kabul eden dayısı Ayhan Karaman, görevini severek yaptığını belirterek, "5 yıldır görev yapıyordu. 6 ay önce Libya'da görev yaparken İstanbul'a tayininin çıkmasına bir ay kalmıştı. Nişanlısı ile Temmuz ayında düğün hazırlığı yapıyorlardı. 5 ay önce Esenlerden Arnavutköy'a ev alıp taşınmışlardı. Burada bir hayat kurmayı planlıyordu. Çok severek görev yaptığı askerliğinde şehitlik mertebesine ulaştı. Allah rahmet eylesin" dedi.