Haberler Gündem Haberleri Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 21:15

Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için başsağlığı diledi.

AA
Fuat Oktay’dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı

Oktay, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Nedim Korkmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fuat Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA