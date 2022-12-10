Emine Erdoğan’dan 2022 FIFA Dünya Kupası’nda yarı finale çıkan Fas’a tebrik

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Fas! Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Afrika takımının yarı finale yükselmesi hepimizi gururlandırdı. Kardeş Fas halkının heyecanını paylaşıyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.