Son dakika: HDP’li vekil Hişyar Özsoy’dan polislere küstah tehdit! 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı

"AKILLI OLUN, KİMSİN SEN"

Grubun ablukaya alınması sırasında da Özsoy bir polise, "Bana bak, seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen" dedi.