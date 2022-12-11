Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP’li vekil Hişyar Özsoy’dan polislere küstah tehdit! 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı
Giriş Tarihi: 11.12.2022 16:56 Son Güncelleme: 11.12.2022 17:08

Son dakika: HDP’li vekil Hişyar Özsoy’dan polislere küstah tehdit! 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı

Son dakika haberi: Diyarbakır’da, aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu bir grup, terörist başı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşün yasak olduğu gerekçesiyle ablukaya alınan kalabalık polis tarafından dağıtıldı. Vekiller ve polis arasında yaşanan arbedede 2 kişi gözaltına alınırken, HDP’li milletvekili Hişyar Özsoy polise tehditler savurdu. İşte detaylar…

İHA
Son dakika: HDP’li vekil Hişyar Özsoy’dan polislere küstah tehdit! 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenlemek istedi. Kalabalık grup polis tarafından dağıtılırken, yaşanan arbedede 2 kişi gözaltına alındı. HDP Milletvekili Hişyar Özsoy ise polise tehditler savurdu.

ARALARINDA HDP'Lİ VEKİLLER DE VARDI

Diyarbakır'da DBP, HDP, TJA ve MED-TUHAD FED üyeleri, 'terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğu' iddiasıyla yürüyüş yapmak istedi.

Ofis semti ve Bağlar ilçesinde toplanarak üç ayrı koldan Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüş gerçekleştirmek isteyen, aralarında HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Dirayet Dilan Taşdemir, Hişyar Özsoy, Garo Paylan'ın da bulunduğu kalabalık polisler tarafından engellendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürüyüşün yasak olduğu gerekçesiyle ablukaya alınan kalabalık dağıtıldı. Vekiller ve polis arasında kısa süreli çıkan arbedede slogan atan 2 kişi ise gözaltına alındı.

POLİSE KÜSTAH TEHDİT

HDP'li Milletvekili Hişyar Özsoy, polisleri engellemeye çalışarak, "Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları" diyerek 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.

"AKILLI OLUN, KİMSİN SEN"

Grubun ablukaya alınması sırasında da Özsoy bir polise, "Bana bak, seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: HDP’li vekil Hişyar Özsoy’dan polislere küstah tehdit! 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA