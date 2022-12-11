Son dakika: HDP’li vekil Hişyar Özsoy’dan polislere küstah tehdit! 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenlemek istedi. Kalabalık grup polis tarafından dağıtılırken, yaşanan arbedede 2 kişi gözaltına alındı. HDP Milletvekili Hişyar Özsoy ise polise tehditler savurdu.
ARALARINDA HDP'Lİ VEKİLLER DE VARDI
Diyarbakır'da DBP, HDP, TJA ve MED-TUHAD FED üyeleri, 'terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğu' iddiasıyla yürüyüş yapmak istedi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yürüyüşün yasak olduğu gerekçesiyle ablukaya alınan kalabalık dağıtıldı. Vekiller ve polis arasında kısa süreli çıkan arbedede slogan atan 2 kişi ise gözaltına alındı.
POLİSE KÜSTAH TEHDİT
HDP'li Milletvekili Hişyar Özsoy, polisleri engellemeye çalışarak, "Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları" diyerek 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı.
"AKILLI OLUN, KİMSİN SEN"
Grubun ablukaya alınması sırasında da Özsoy bir polise, "Bana bak, seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen" dedi.