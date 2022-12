Muhalefeti cahilliğiyle baş başa bırakıyoruz

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:60 sene önce algı propagandalarıyla Devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik'ten verdik. Üretim ekibinin 'akıllı cihaz' diye tarif ettiği Togg'un testleri şu anda devam ediyor. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak Togg'u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Davet edildiği halde Togg'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden, kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz vizontele muhalefetini kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün. Bir şeyler kaparsın. Her zaman bu fırsatı bulamazsın. Hamburger burada çok ama Togg yok.Burada paylaşılan her bir başarı hikâyesiyle milletimizin zorluklar karşısında pes etmeyen çelikten iradesine bir kez daha şahit oluyoruz. 5-10 yıl öncesine kadar ülkemizin esamisinin dahi okunmadığı pek çok alanda bugün Türk şirketlerinin referans alınan, örnek gösterilen adımları yakından takip edilen konuma ulaşmıştır. Özellikle savunma sanayiinde Türkiye şampiyonlar ligine yükselmiştir.Göreve geldiğimizde 62 savunma projesi yürütülürken yarısı son 6-7 yılda başlatılanlar olmak üzere bugün bu sayı 757'yi geçti. Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5.5 milyar dolardan ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayii ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. En basit savunma ürünlerinde bile yabancılara muhtaç olan bir ülkeyi, NATO müttefiklerine ileri teknoloji ürünler satan bir ülke haline getirdik. İnsansız Hava Araçları'nın tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Tüm bunları da gizli açık ambargolara, tehditlere, şantajlara baskılara rağmen başardık.Yerli ve milli çözümler üretmek yerine geçmişi şaibeli ithal ekonomi komiserlerinden medet umanları bir an önce içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz. Bizim bilgelerimiz burada. Bu gençlik ithal değil, yerli ve milli.İhracat rakamlarından büyüme ve istihdam oranlarına birçok temel veride müspet yansımaları gördük, görüyoruz. İhracatımız her ay rekor kırarak 255 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize inşallah yaklaşıyoruz. Organize Sanayi Bölgelerimiz, fabrikalarımız, çoğu zaman 3 vardiya sistemiyle çalışıyor. Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz.Türkiye gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı derinden sarsan salgın krizini güçlü sağlık ve üretim altyapısı sayesinde en az hasarla atlatmıştır. Kısıtlamalar dolayısıyla insanların haftalarca evden çıkamadığı, Batılı ülkelerde market raflarının günlerce boş kaldığı, sağlık çalışanlarının bile maskeye ulaşamadığı, tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle üretimin durma noktasına geldiği, dünyanın daha önce görmediği sahnelerin yaşandığı o sancılı günlerde Türkiye olarak biz ekonomide kontak kapatmadık. Batılı ülkeler bile, kamu yatırımlarına ara verirken biz mega projelerimiz dahil yatırımlarımıza yenilerini eklemeyi sürdürdük.Üretimi, istihdamı ve ihracatı önceleyen düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.Türkiye'yi karalayarak vizyon projemizi engellemek istediler. Ülkenin şahlanışına ket vurmak için teröre destek vermek dahil her türlü yolu denediler. Biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik, hiçbirine boyun eğmedik. "İnanç, tekeden bile süt çıkarır" inancıyla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam ettik.