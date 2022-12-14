Soru hırsızlarına 14 ilde operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yuvalandığı kurum ve sivil yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturmalar Sağlık Bakanlığı, esnaf/sivil ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmaları, Tıpta Uzmanlık Sınavı ve 2009, 2011, 2012, 2013 ile 2015 yıllarındaki Askeri Liselere Giriş Sınavlarının (ALS) sorularını ele geçirerek dağıtanlar ile soruları alanların da aralarında bulunduğu toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 14 ildeki operasyonlar için çok sayıda ilde düğmeye basıldı. Şüphelilerin ByLock ve örgüte özgü arama yöntemleri ile örgüt ile irtibatlı olduğu, aralarında akademisyen, ilişiği kesilmiş astsubay, uzman çavuş, askeri öğrenci, 2'si görevde, 5'i ihraç öğretmen olduğu öğrenildi.