Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar için istenen ceza belli oldu

Bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Türk milletini, devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma aşamasında sosyal medya hesapları incelenen Kolivar, attığı bazı tweetlerdeki yorumları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatı Bilge Çiftçi'nin itirazı üzerine ise 17 Kasım'da tahliye edilmişti. Cihan Kolivar hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer aldı. Kolivar'ın televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Twitter hesabında da inceleme yapıldığı belirtildi.

TWEETLERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Yapılan incelemeler sonrası Kolivar'ın suçlamaya konu olan 4 tweetine de iddianamede yer verildi. Paylaşımların hakaret içerikli olduğu değerlendirilen iddianamede, 2 tweetin Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, diğer 2 tweetin ise aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu konusunda tereddüt bulunmadığı belirtildi.

9 YIL 1 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cihan Kolivar'ın, Habertürk TV'deki konuşmasında kullandığı ifadeler üzerine başsavcılıkça resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede Cihan Kolivar'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 9 yıldan 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı