Son dakika: Vatandaşa hakaretler savurmuştu! Cihan Kolivar tutuklandı

Ekmek fiyatlarının Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından belirlenmesine rağmen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ekmeğe yeni zam yapacaklarını söyledi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Habertürk isimli televizyon kanalında Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sarfetmiş olduğu sözler nedeniyle TCK 301/1 maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştır." İfadelerine yer verildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar 'Türk Milletini alenen aşağılama' suçundan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tutuklandı.
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"TÜRK TOPLUMUNA HAKARET EDECEK KARAKTERDE DEĞİLİM"
Kolivar'ın emniyet ifadesinde, "Benim merkezi hükümetle herhangi bir sorunum yoktur. Benim sorunum ilçe belediyeleriyle. İlçe belediyeleri ruhsatsız fırınlara izin veriyor. Ben 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' derken, ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu anlatmak istedim. Ekmeğin fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceği yönündedir. Benim sözlerimde kesinlikle Türk toplumu hedef alınmamıştır. İfadelerim toplumca yanlış anlaşılmıştır. Sözlerimde genelleme yaptım. Bir Karadenizli olarak Türk toplumuna hakaret edecek karakterde değilim" dedi.
Türk milletini ve ekmeği hedef aldı! Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar: "Ekmek aptal toplumların gıdası…" | Video