Emine Erdoğan’dan ’Sıfır Atık’ paylaşımı: Seferberliğe dönüştü

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. Sıfır Atık hareketi, 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu.