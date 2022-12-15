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Giriş Tarihi: 15.12.2022 20:57

Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' paylaşımı: Seferberliğe dönüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesiyle ilgili, "Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu." ifadesini kullandı.

AA
Emine Erdoğan’dan ’Sıfır Atık’ paylaşımı: Seferberliğe dönüştü
Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sıfır Atık hareketi, çocuklarımız için düşlediğim mavi ve yeşilin egemenliğinde bir geleceğin tezahürü. Sıfır Atık hareketi, 2017'den günümüze kartopu misali gönülden gönüle büyüyerek seferberliğe dönüştü. Bugün, küresel Sıfır Atık idealimizin ulaştığı noktayı görmek ise tarifsiz bir duygu.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NA TEŞEKKÜR

Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı girişimimizin ardından gayretlerimiz neticesinde 30 Mart, BM kararıyla resmen 'Dünya Sıfır Atık Günü' ilan edildi. Türkiye olarak BM Genel Kuruluna sunduğumuz karar tasarısı, 105 eş-sunucu ülkenin desteğini aldı. Bu gururun haklı paydaşları olarak yediden yetmişe projemizi sahiplenen, benimseyen, geliştiren halkımıza ve üstün gayretleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum."

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Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık' paylaşımı: Seferberliğe dönüştü
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