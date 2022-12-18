AK Parti, üreten kadınları zirvede buluşturacak! "Kadın girişimcilerin beklentilerini istişare edeceğiz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 81 ilde gerçekleştirdiği "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programlarında, iş arayan ya da iş kurmak isteyen girişimci kadınlara devlet desteklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadını dışlayan toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir" sözü ve "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" sloganıyla ortaya konulan çalışmada, 45 binden fazla kadına devletin eğitim ve finans destekleri hakkında bilgi verildi.

"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programlarının finali ise yarın İstanbul'daki "Kadın Emeği Zirvesi" ile yapılacak. Zirveye başarı hikayeleriyle ilham veren, ülkesine üreterek değer katan kadınlar da katılacak.

"81 İLDEKİ PROGRAMLARIN FİNALİNİN OLMASINI ARZU ETTİK"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AA muhabirine, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" sloganıyla 9 Nisan 2021'de Hakkari'den yola çıktıklarını söyledi.

Keşir, devletin eğitim ve finans desteklerinden kadınların haberdar olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bunun yanı sıra kadınların hem meslek edinmelerini sağlamaya hem de devlet desteklerinden faydalanan kadın girişimci sayısını artırmaya çalıştıklarını anlatan Keşir, 30 Eylül 2022'de Edirne'de 80'inci, 2 Aralık'ta da İstanbul'da 81'inci il buluşmasını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

81 ildeki programların finalini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması planlanan programla yarın İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Keşir, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen üretici, çiftçi, girişimci, işletme sahibi, ihracat yapan kadınlarla Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya gelecek. Türkiye Yüzyılı'nda kadınlarla kalkınma, büyüme vizyonumuzu orada tekrar gündeme getireceğiz." diye konuştu.

Zirvenin açılış konuşmalarının ardından çeşitli başlıklarda; girişimciler, akademisyenler ve ekonomi yazarlarıyla oturumların yapılacağını belirten Keşir, "Kadın girişimcilerin beklentilerini, sorun gördükleri alanlarla ilgili çözüm önerilerini istişare edeceğiz." dedi.

"BİZ DE ONLARLA BİRLİKTE HEYECANLIYIZ"

Ayşe Keşir, 81 ildeki kadın buluşmalarıyla "Şunu yapsam, bunu yapsam" şeklinde aklından projeler geçiren kadınlara küçük bir kapı araladıklarını ifade etti.

Keşir, "Bu yıl kadın girişimcilik hedefimiz yüzde 10,5'ti, şu an ise yüzde 13'ü aştı. Türkiye'deki kadınların, girişimcilikle kendi işletmelerine sahip olmalarıyla, kendi hayallerini gerçekleştirmeyle ilgili çok daha büyük adımlar atacağına inanıyoruz. Biz de onlarla birlikte heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Keşir, Kadın Emeği Buluşmaları'nda, 45 bini aşkın kadına ulaştıklarını sözlerine ekledi.