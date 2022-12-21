Tüm doğaseverler bu zirvede buluşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 23 Aralık'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, her gün emek emek büyüttükleri Sıfır Atık Hareketi'nin 5 yaşında olduğunu belirterek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz. Dünyaya örnek Sıfır Atık Zirve'mizi bu yıl 'iklim ve gençlik' temasıyla yapıyoruz" diye konuştu.Zirvede akademisyen, yazar, sanatçı, sporcu, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençleri buluşturacaklarını belirten Kurum, 23 Aralık Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirve ve ödül törenine tüm vatandaşları davet ederek, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz bu zirve, 7'den 70'e tüm doğaseverleri buluşturacak" dedi. Beş yıl önce büyük bir heyecanla başladıkları Sıfır Atık Hareketi'nin gösterilen ilgiyle sınırları aştığını, uluslararası kuruluşların ve birçok ülkenin sahiplendiği küresel çevre hareketine dönüştüğünü belirten Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla, her yıl 30 Mart'ın, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak tüm dünyada kutlanacak olmasının önemine işaret etti. Bakan Kurum, "Biz inanıyoruz ki Sıfır Atık Hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaştığı Türkiye Yüzyılı'nın mihenk taşlarından biri olacaktır" ifadesini kullandı.Zirvede, Masterchef programının 3 şefinin katılımıyla Sıfır Atık Mutfağı kurulacak. Emine Erdoğan'ın da ziyaret edeceği mutfakta, şefler tarafından sıfır atık yemekleri pişirilecek. Zirvede ayrıca, sanatçı Deniz Sağdıç tarafından, nesli tükenen Kauai kuşu, atık malzemeler kullanılarak sanat eserine dönüştürülecek. İlk bölümünde "İklim için gençlik hareketi" paneli düzenlenecek olan zirvede, "Yıl 2053 Atıksız Bir Dünya" başlıklı müzikal sergilenecek.ZİRVEDE, sıfır atık ile ilgili birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Atık toplayıcıları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla genelge yayımlanmış, atık toplayıcılarına mesleki statü kazandırılmıştı. Bu kapsamda, atık toplayıcıları da kendilerine verilen 114 araçla zirvede olacak. Plastiğin yer almayacağı zirvede, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılacak.