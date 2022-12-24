Dünyaya ilham olan proje, 5 yaşında: Sıfır Atık hareketi insanlığın geleceği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin 5. yılında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yıl "İklim ve Gençlik" temasıyla düzenlenen zirvede Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanı sıra akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, sporcular, sivil toplum kuruluşları, çevre müfettişleri, iklim elçileri ile atık toplayıcıları da yer aldı. Emine Erdoğan şunları kaydetti:

SON NESİL BİZİZ: Sadece ülkemizin değil, dünyamızın geleceği için attığımız somut adımların nişanesi olan Sıfır Atık Hareketi'nin 5. yılındayız. İnsanlığın ortak mirası olan tabiat, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yapılan araştırmalar, dünyanın bir yıllık doğal kaynaklarını henüz yılın yarısındayken tükettiğimizi gösteriyor. Son bir asırdır ürettiğimiz sadece plastik atık miktarı dünyamızdaki su ve karasal canlı ağırlığının neredeyse 2 katına tekabül ediyor. Artık sorunları konuşmaktan öteye geçmeli ve çözümün bizzat parçası olmalıyız. Çünkü belki de bunu yapabilecek son nesil biziz.









DÜNYAYA İLHAM OLDU: Bu bakış açısıyla bundan 5 sene önce bir hayalle yola çıktık. 2017'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlattığımız Sıfır Atık Projesi halkımızın da teveccühü ile bir kartopu misali gönülden gönüle büyüdü. Sıfır atık, insanlığın geleceği adına başlatılmış bir sorumluluk hareketidir. Atıkların aslında birer enerji kaynağı olduğu bilinciyle doğayla uyum içinde ve sürdürülebilir bir yaşam felsefesinin yıldönümüdür. Geçtiğimiz 5 senede Türkiye'nin ortaya koyduğu örneklik, bütün dünya ülkelerine ilham olmaktadır.

GELECEK NESİLLERE MİRAS KALACAK: Sıfır atık konusundaki tecrübelerimizi dileyen her ülkeyle paylaşmaya, sıfır atığı, küresel bir harekete dönüştürmek için ne gerekiyorsa ortaya koymaya Türkiye olarak hazırız. 5 sene önce bu topraklarda umutlarla ektiğimiz tohum bugün gölgesi en uzak ülkelere kadar ulaşan büyük bir çınara dönüşüyor. Bu başarı öncelikle sıfır atığı bir hayat felsefesi olarak benimseyen ve gönüllü katkıları ile zenginleştiren halkımızındır. Gençlerimiz ve çocuklarımızın olmadığı bir mücadelenin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bizlerle başlayan Sıfır Atık Hareketi, sizlerin ellerinde yükselip tüm dünyaya ve gelecek nesillere miras kalacak.

TARİH TÜRKİYE'Yİ YAZACAK: Tarih sayfaları, tabiat yaşam mücadelesi verirken sorumluluk üstlenmeyen ülkeler karşısında Türkiye'nin krizi çözüme kavuşturacak yolda bu görevi üstlendiğini yazacak. Bu arada Emine Erdoğan, zirveye ilişkin Twitter paylaşımında da Sıfır Atık serüveni için yeni rotalar belirlediklerini belirterek, "Bu hareket, işbirliği ile bir iyilik zincirine dönüşerek sınırları aştı. 'Dünya renklerini yitirmesin' haykırışımız 7'den 70'e her vicdanda karşılık buldu" ifadelerini kullandı.



48 ÖDÜL VERİLDİ

Sıfır Atık Ödül Töreni'nde 12 kategoride (Yerel Yönetim, En İyi Uygulama, Sürdürülebilirlik, Yenilikçilik, Spor, Medya, Çevre Kahramanları, Sosyal Sorumluluk, Sivil Toplum, Girişimcilik, Katkı Verenler) toplam 48 ödül verildi. Geri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç'ın Sıfır Noktası Sergisi'yle başlayan zirvede, çevre temalı panellerin yanı sıra sektör temsilcilerinin stantlarına geri dönüşüm etkinlikleri yapıldı.

TURKUVAZ MEDYA'YA ÖDÜL

Zirvede ödül verilenler arasında Turkuvaz Medya Grubu da yer aldı. A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen'e ödülü, Emine Erdoğan takdim etti. Ödül alanlar arasında yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Erdoğan'a pet şişeden üretilen bir Fenerbahçe forması hediye etti. Emine Erdoğan'ın Beşiktaşlı olduğunu hatırlatan Koç, "Cumhurbaşkanımız Fenerbahçeli olduğu için gurur duyacaktır" dedi.











BAKAN KURUM: 2053'TE TÜM ATIKLARINI DÖNÜŞTÜREN ÜLKE OLACAĞIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise şunları söyledi: Dünyanın en önemli çevre seferberliğine dönüşen Sıfır Atık Hareketimiz tam beş yaşında. Bu gurur tablosunu ve hareketini milletimize kazandıran hanımefendiye sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'miz insanlığın merhamet adasıdır, vicdan durağıdır. Aynı zamanda olup biteni seyreden seyirci bir medeniyet değil kurucu bir medeniyetin temsilcisidir. Bu hassasiyetle Türkiye; tüm bu acılara karşı sessiz kalmamış; insanlığı ve doğamızı korumak için seferber olmuş ve 5 yıl önce saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde büyük bir hareketi başlatmıştır. Küresel çözümü Sıfır Atık Hareketi'yle dünyaya ilan etmiş ve o gün bir milat olmuştur. Bugün Türkiye; 2053 yılına kadar tüm atıklarını dönüştüren bir ülke olmak için var gücüyle çalışmaktadır.







GERİ DÖNÜŞEN ATIKLARLA 5 YILDA 62.2 MİLYARLIK KAZANÇ

EMİNE Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, kısa sürede sınırları aşarak küresel bir çevre modeli haline geldi. Proje sayesinde 5 yıllık süreçte ekonomik olarak 62.2 milyar TL kazanç sağladı. İşte proje sayesinde kazanımlar:

33 MİLYON TON ATIK: 5 yıllık süreçte, 20.4 milyon ton kâğıt-karton, 5.4 milyon ton plastik, 2.3 milyon ton cam, yarım milyon ton metal, 5.2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplamda yaklaşık 33.8 milyon ton atık geri kazandırıldı. Sıfır Atık Mavi Hareketi uygulamasıyla son 3 yılda yaklaşık 180 bin ton deniz çöpü toplanarak bertaraf edildi.

347 MİLYON AĞAÇ: Geri kazanılan atıklarla 195 bin ailenin bir yıllık enerji kullanımına eşdeğer 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 2 milyon hanenin bir yıllık su kullanımına eşdeğer 572 milyon metreküp su tasarrufu, 9 bin 288 futbol sahası genişliğine eşdeğer 69 milyon metreküp depolama alanından da tasarruf edildi. Ayrıca 347 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı. Toplanan atıklardan 62.2 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı.

POŞET KULLANIMI AZALDI: Ücretli poşet uygulamasıyla poşet kullanımı yüzde 65 azaldı. Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı yüzde 27.2'ye çıkarıldı. Bu oranın 2023'te yüzde 35'e, 2035'te ise yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor.

DÜNYADAN ÖDÜL YAĞDI: Sıfır Atık Projesi, ulusal ve uluslararası onlarca ödüle layık görülerek ülkemizi gururlandırdı. Birleşmiş Milletler, 30 Mart tarihini Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etti. Hareket, Dünya Bankası, BM Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi kuruluşlar tarafından 'umut vaat eden proje' olarak kayıtlara geçti.