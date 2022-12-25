Takoz muhalefet bak bu eserler Türkiye’nin!

Türkiye, 21 yıldır yapılan her projeyi baltamaya çalışan takoz muhalefetine rağmen AK Parti iktidarının eser ve hizmet siyasetiyle yükseliyor.Savunma, ulaşım, sağlık, enerji ve otomotiv, sosyal konut alanında atılan kararlı adımlar tüm karalama kampanyalarına rağmen 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını müjdeliyor. CHP'nin başını çektiği takoz muhalefetinin akıllara ziyan itirazlarla yapımı engellemeye çalıştığı projeler her alanda Türkiye'ye çağ atlattı. Yapım aşamasından hizmete alındığı sürece kadar en sert karalama kampanyalarına maruz bırakılsa da, iktidarın kararlı tutumuyla kazanan hep Türkiye oldu. İşte, tek tek gerçeğe dönüştürülen gurur projelerinin kazanımları ve muhalefet tarafından engellenme çabalarının öyküsü:CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şehir Hastaneleri'nin yapım sürecinde "Bütçeye yük getirecek. Ya hasta yoksa ne yapacağız" dedi. Bugün 19 şehir hastanesinde 175 milyon sağlık hizmeti alındı. 43 bin yatak kapasitesi oluştu.tarihinin en büyük sosyal konut projesi de dezenformasyon girişimlerine maruz kaldı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan TOKİ projesi için "Boş toprağa beton dökmek" mesajı atarak yine en iyi bildiği işi yaptı.Kılıçdaroğlu'nun "Milleti kandırmayın, hani nerede otomobil" diye karaladığı yerli otomobil Togg, 29 Ekim'de seri üretime başladı ve ilk otomobiller banttan indi. 2023'ün ilk çeyreğinde ise yollarda olacak.CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Havalimanı'nı milletin sırtında kambur olarak nitelendirmişti. Oysa İGA, İstanbul Havalimanı'nı dünyanın en iyi havalimanı seçti.CHP'NİN eski milletvekili Barış Yarkadaş da Avrasya Tüneli'nin zarar ettiği iddiasında bulunmuştu. Oysa Avrasya Tüneli gayri safi yurt içi hasılaya 2 milyar dolar, üretime 4.1 milyar dolar, ihracata 340 milyon dolar katkı sağladı. Tünel, projeye karşı çıkanların dahi vazgeçilmezi oldu. CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Haydar Akar, Osmangazi Köprüsü'nün zarar ettiği iddiasında bulunmuşlardı. Osmangazi Köprüsü, 8 Temmuz'da 80 bin 624 araç geçişi ile rekor kırdı.CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu "SİHA'lar sivilleri öldürdü" diye alçakça iftiralar attı. Türkiye, savunma sanayii ürünlerinin ihracatından 2021'de 3 milyar 224 milyon 786 bin dolar kazandı. 2022 hedefi 4 milyar dolar.