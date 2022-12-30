EYT sevinci sokağa döktü, göbek attılar! "23 yıllık rüyayı Başkan Erdoğan gerçekleştirdi"

"HAYALDİ ERDOĞAN SAYESİNDE GERÇEK OLDU"

Belediyede çalışan Selda Avcı (44): "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan sözünü tuttu. İki buçuk milyon mağdur vatandaş için emeklilik kapılarını açtı. EYT çıkmasaydı 54 yaşına kadar emekli olmayı bekleyecektim. Ama şimdi doğum borçlanmasıyla emeklilik hakkı doğdu. Aslında benim için bir hayaldi ama başkanımız Erdoğan sayesinde gerçek oldu. Böyle yüksek bütçeli bir hizmetin hayata geçirilmesi kolay bir şey değil. Bunu da Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir irade ancak ortaya koyabilirdi"