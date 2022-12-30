EYT sevinci sokağa döktü, göbek attılar! "23 yıllık rüyayı Başkan Erdoğan gerçekleştirdi"

Bilecik sokakları da şenlik alanına döndü. Açıklanan karara çok sevinen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yapıp şehir turu attı. Bazı vatandaşlar ise oyun havalarıyla kararı göbek atarak kutladı. Adanalı 47 yaşındaki 3 çocuk babası Halim Akyüz, sevincini mesai arkadaşlarına çay ikram ederek kutladı. Erdoğan'a teşekkür eden Halim Akyüz, "Açıklamanın ardından arkadaşlarım beni arayıp tebrik etti. Ben de sabah işyerime gelir gelmez çayı demledim ve arkadaşlarıma "Çaylar emekliden" diyerek ikram ettim" dedi. Vatandaşlar, "Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diyerek teşekkür ettiler.
Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaş düğümü çözüldü. 1999'dan bu yana prim gününü doldurup, emekliliği bekleyen vatandaşların faydalanacağı düzenlemenin detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan'ın yaş şartı olmadığını açıklamasının ardından emeklilik için müjde bekleyen vatandaşlar adeta bayram havası yaşadı.
Kocaeli Gebze'de emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar sokaklara döküldü. Sokağa çıkıp müzik eşliğinde göbek atan EYT'liler, düzenleme için Erdoğan ve hükümet yetkililerine teşekkür etti. Bilecik'te de vatandaşlar sokakları şenlik alanına döndürdü. Açıklanan karara sevinen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yapıp şehir turu attı. Bazı vatandaşlar ise açtıkları oyun havalarıyla göbek atarak kararı kutladı. Yurt genelinde emeklilik hakkı kazanan vatandaşların görüşleri şöyle:
ÇAYLAR BENDEN
Adanalı 47 yaşındaki 3 çocuk babası Halim Akyüz, sevincini mesai arkadaşlarına çay ikram ederek kutladı. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Halim Akyüz, "Gerçekten çok büyük mutluluk. Açıklamanın ardından arkadaşlarım beni arayıp tebrik etti. Ben de sabah işyerime gelir gelmez çayı demledim ve arkadaşlarıma "Çaylar emekliden" diyerek ikram ettim" dedi.
EVİMİZ BAYRAM YERİNE DÖNDÜ
3 çocuk babası 52 yaşındaki İbrahim Gültepe ise, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptıktan sonra evimiz bayram yerine döndü. Eşim ve çocuklarım birbirimize sarılıp sevinç gözyaşı döktük. İşyerime geldiğimde arkadaşlarım 'Emekli hoş geldin' diyerek karşıladılar. Çok büyük mutluluk" diye konuştu.
"HAYALDİ ERDOĞAN SAYESİNDE GERÇEK OLDU"
Belediyede çalışan Selda Avcı (44): "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan sözünü tuttu. İki buçuk milyon mağdur vatandaş için emeklilik kapılarını açtı. EYT çıkmasaydı 54 yaşına kadar emekli olmayı bekleyecektim. Ama şimdi doğum borçlanmasıyla emeklilik hakkı doğdu. Aslında benim için bir hayaldi ama başkanımız Erdoğan sayesinde gerçek oldu. Böyle yüksek bütçeli bir hizmetin hayata geçirilmesi kolay bir şey değil. Bunu da Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir irade ancak ortaya koyabilirdi"
"SANKİ OMZUMUZDAN BİR ERCİYES DAĞI KALKTI"
Reyhani Gevşek (42- mobilya işçisi): "EYT'nin çıkmasıyla bize bir can suyu geldi. Omzumuzdan sanki bir Erciyes Dağı kalktı. EYT'yi planlayan programlayan ve hayata geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizim için bir garanti oldu. Kiracıyım ve 4 çocuğum var. Üçü okuyor, biri asker. EYT'nin çıkması tüm çocuklarıma da katkısı oldu. ilk maaşımı alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"
EMEKLİĞİMİ 8 YIL ÖNE ÇEKTİ
Ünal Karahançer (8- Kuaför): "Bu işin altında kimse kalkamaz diyordum. Ama Cumhurbaşkanımız yine bizi şaşırttı. Benim için hayal olan EYT, Erdoğan sayesinde gerçek oldu. 56 yaşında emekli olacaktım, ama şimdi 48 yaşında emekli aylığı alabileceğim. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Hüseyin Coşkun (Berber 49 yaş): "Ben bağkurluyum. 9 bin günümü doldurdum. Senelerdir emekli olduğum günün hayalini kuruyordum. Gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız hızır gibi yetişti. Artık geceleri huzur içinde uyuyacağım. İki çocuğum var"
Mustafa İnan (Esnaf 48): "Mutluluktan havaya uçtuk. 5 çocuğum var. Esnaflık yapıyorum. Günümü ve yılımı doldurmuştum. Yaşı bekliyordum. 2023 yılına mutlu ve huzurlu giriyoruz. Bunca yılın karşılığında emekli olma duygusu bile çok güzel geldi. Artık Türkiye'de EYT mağduru diye bir şey kalmadı. Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkürler"
23 YILLIK RÜYAYI ERDOĞAN GERÇEKLEŞTİRDİ
Kamu kurumunda işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Sait Bayram: "23 yıldır beklediğimiz bir rüyaydı. Bu rüyamızı ve beklentimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. 1999 yılında yapılan hata AK Parti hükümeti tarafından düzeltilmiş oldu. Bu mağduriyet te çözülmüş oldu"
Kamu çalışanı 45 yaşındaki Saffet Azbay: "Mağduriyetimiz giderildi. 8 bin gün çalışma günüm var ama emekli olamıyordum. Cumhurbaşkanımız bu soruna neşter vurup son noktayı koydu"
Ahmet Murat Çakıoğlu (İşçi-48): "Çok sevindik, güzel bir haber geldi. Bu sayede maddi yükümüz hafifleyecek. Başkanımıza teşekkür ediyoruz"
Murat KARAMAN- Abbas ÇAKAR- Ali ALTUNTAŞ – Erdoğan ÖZTÜRK – Muharrem DOĞANTEZ- Hüseyin KAÇAR- Mehmet BONCUK- Hasan ÇAKMAK- Özgür ÖZDEMİR / SABAH