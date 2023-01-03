27 bin tonluk yüzen kaleden dosta güven düşmana korku

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da son testlere geçildi. Silahlı insansız hava araçlarının da inip kalkacağı dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğini taşıyan 27 bin tonluk yüzen kalede dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları bir araya geldi. Ziyaret anlarında TCG Anadolu'ya ilk milli denizaltımız Piri Reis'in de eşlik ettiği görüldü. Marmara Denizi açıklarında bulunan gemiye helikopterle inen Akar, Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan'dan gemiye ilişkin brifing aldı.Bakan Akar beraberindeki komutanlarla geminin Savaş Harekât Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından mürettebat ve gemi inşasında görevli personelle bir araya geldi. Bakan Akar burada yaptığı konuşmada "Türkiye tehdit değil; güvenilir, güçlü, etkin bir müttefik. Etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvetleri için yerli ve millî savunma sanayii çok önemli Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayiinde büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, yerlilik ve millilik oranı yüzde 80'ler seviyesine ulaşmıştır" dedi. 3 futbol sahası uzunluğundaki gemide milli ve yerli savaş yönetim sistemi Advent kullanılıyor.