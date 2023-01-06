AK Parti’li Dağ’dan altılı masa açıklaması: ’Sivil darbe hazırlığının’ itirafıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının seçilmesi halinde izlenecek yöntemi anlatırken kullandığı "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olacak." ifadelerini değerlendirdi.

"Belli ki altılı masanın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor." ifadesini kullanan Dağ, "Yüzde 50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'mızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1'in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, "Bu açıklama aynı zamanda anayasanın ihlal edileceğinin ve bir 'sivil darbe hazırlığının' itirafıdır. Milletin seçmediği kişilerin seçilmiş bir cumhurbaşkanını etkisiz kılması bir darbedir." ifadelerini kullandı.