Başkan Erdoğan, restorasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak 365 yıllık Yeni Cami'ye geldi.

Restorasyonu tamamlanan Yeni Cami'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı | Video

Başkan açılışın ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Burada emeği geçen tüm mimarlarımızı şahsım milletim adına kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü Yeni Cami, bir kenara konulacak cami değil. Bir kadir gecesi burada Feyzullah Hocamız ile vaaz verdik. Yeni Cami'nin bizde böyle bir hatırası var.



Eminönü'nde bulunan 3.5 asırlık Yeni Cami'nin 2016 yılında başlanan restorasyonu tamamlandı. Başkan Erdoğan da yeniden ibadete açılacak camiye geldi. Başkan Erdoğan burada cuma namazını kılarken, törene namazın ardından başlanacak.