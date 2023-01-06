Video Haber Restorasyonu tamamlanan Yeni Cami'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı | Video
Restorasyonu tamamlanan Yeni Cami'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı | Video

Restorasyonu tamamlanan Yeni Cami'nin açılışını Başkan Erdoğan yaptı | Video

06.01.2023 | 14:29

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açılacak 365 yıllık Yeni Cami'ye geldi. Başkan açılışın ardından açıklamalarda bulundu.

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