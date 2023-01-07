CHP'liKırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır şoför olarak çalışan Selahaddin Battaloğlu (48), 12 Aralık'ta belediyeye ait kamyonetin frenlerinin tutmaması nedeniyle kaza yaptı. Battaloğlu, kaza sonrası hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Pelvis kemiğinde kırık teşhisi konulan talihsiz adam yatağa bağımlı hale geldi. Kullandığı aracın hasarlı olmasına rağmen kendisine verildiğini iddia eden Battaloğlu, "Al aracı kullan, senlik bir şey yok. Elimizde başka araç yok dediler. Ölebilirdim. Beni ve ailemi belediyeden bir yetkili arayıp sormadı. Hayatım bu kadar ucuz muydu?" dedi.