Petrol köylüye umut oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 milyar dolar değerinde 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini açıkladığı Gabar Dağı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği bölgede, Akçay ve Kayaboyun köylerinin çevresindeki çalışmalar helikopterden görüntülendi.Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, "Petrolün bulunmasıyla son 1 yılda arazilerimiz değer kazandı. 10 bin olan dönüm bedeli 30 bin lira oldu. Köy halkı çok sevinçli. Yıllardır çok huzursuz bir ortamda yaşadılar. Petrol onlara umut oldu. Çocuklarımız eskiden top tüfek seslerinden yataklarından ağlayarak uyanıyorlardı. Şimdi ise gayet mutlu ve huzurluyuz. Arpa, buğday ve yulaf ektiğimiz arazilerden şimdi petrol çıkıyor.Köye petrol tankerleri geliyor. 30 yıldır bunun özlemini yaşıyorduk" diye konuştu. Köylülerden Şahiye Edis de "Çocuklarımız batıya gidip çalışacağına burada iş bulur" dedi. Akçay Köyü'nden Nimetullah Tanrıverdi de "40 yıldır buradaki insanlar çok acı çekti. Daha önce buradaki gençler mevsimlik işçi olarak başka illere gidiyorlardı, artık en büyük iş yanıbaşımızda" diye konuştu. AA