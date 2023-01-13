SON DAKİKA: Emine Erdoğan’dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

Erdoğan paylaşımında, "250 yılı aşkın tarihi olan Rami Kışlası'nı çok amaçlı bir kültür merkezi ve her yaşa hitap eden bir kütüphane olarak milletimizin hizmetine kazandırmanın sevincini paylaşıyoruz. Ülkemizin en büyük, dünyanınsa en geniş alana yayılmış 3'üncü kütüphanesi. Milletimize hayırlı olsun.

2,5 milyonu aşkın kitaba ev sahipliği yapan kütüphanenin kitapseverlerin vazgeçilmez duraklarından birisi olacağına inanıyorum. 51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 36 bin metrekarelik kapalı alanıyla restore edilen eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.