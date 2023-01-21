The Economist’in hadsiz algı operasyonuna tepki yağdı: Gereken cevabı Türk Milleti verecek

Emperyalizmin propaganda merkezi gibi çalışan İngiltere merkezli The Economist Dergisi'nin, 2023 seçimleri öncesinde Türkiye'nin demokrasisini karalayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'diktatörlükle' itham etmesine toplumun her kesiminden tepki yağdı. İşte tepkilerde bazıları:
HER SEÇİMDEN ÖNCE AYNI İFTİRA
Türkiye'de seçim yaklaştıkça Batı medyasındaki karalama politikası bir kez daha devreye girdi. Her fırsatta Türkiye karşıtlığında sınır tanımayan İngiltere merkezli The Economist Dergisi yine rahat durmadı. Haftalık yayınlanan derginin bugün çıkacak sayısında geniş bir Türkiye dosyasına yer verildi. Haberlerin neredeyse hiçbirinde tarafsızlık ilkesi gözetilmedi. İngiliz dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yine geçmişten alışık oldukları bir karalama provokasyonuna kalkıştı.
DİKTATÖRLÜK YALANI
The Economist'in 2023 seçimleri için hazırladığı analizlerde bir kez daha skandal ifadeler kullandı. Bunların başında da "diktatörlük" iftirası geldi. "Türkiye, diktatörlüğün kıyısında" başlığıyla derginin internet sitesinde de yer alan makalede, Türkiye'nin seçimlere gittiği hatırlatılırken, "Kusurlu bir demokrasi, tam tamına bir otokrasiye dönüşebilir" ifadeleri yer alıyor. Kapak görselinde ise Türk bayrağı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti olduğu görülüyor. Türkiye'de demokrasinin tüm dinamiklerinin her daim sorunsuz şekilde işlediği gerçeğini görmezden gelen Economist Dergisi her seçim öncesinde ya da Türkiye'deki her kritik dönemlerde "Türkiye'de diktatörlük" yalanına sarılıyor veya Osmanlı İmparatorluğu üzerinden algı operasyonuna girişiyor.
'YİNE YANILACAKLAR'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
Batı basınında seçimlere
giderken Türk milletinin
hür iradesini vesayet
altına almaya çalışan bir bakış açısının
yaygınlaştırılmaya başladığını
görüyoruz. Tabii bu yeni değil, biz
alıştık. Her seçim döneminde bunu
yaptılar. Bundan sonra da yapmaya
devam edecekler. Yine yanılacaklar.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Klişe
sözler, dezenformasyon
ve küstah bir propagandayla
kendilerince Türk
demokrasisinin sonunu
ilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetler
ve provokatif görsellerle oluşturdukları
pazarlama teknikleri sözde
dergilerini satmalarına yardımcı
olabilir. Ancak okuyuculara bunun
ucuz propaganda ve dezenformasyona
dayalı sahte bir gazetecilik
olduğunu hatırlatmalıyız.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral:
Kendi ülkelerinde
olmayan demokrasiyi
uygulayan Türkiye'ye ve
liderimiz Recep Tayyip
Erdoğan'a hadsizce dil uzatan
İngiliz paçavrası The Economist'i
14 Mayıs'ta demokrasiye tekrar
şahitlik etmeye davet ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur:
14 Mayıs 2023'te
yapılacak seçimde Türk milleti batının
bu kibirli medya çöplüğüne
gereken cevabı verecek.
'ASIL HEDEFLERİ TÜRKİYE'
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen:
Topunuz gelin. Kralının, kraliçesinin
elini eteğini öpen, öptürenler;
işine gelen diktatörlerle
kol kola girenler; 20 yıldır milletinin
oyunu, desteğini alan
lidere hakaret ediyor.
MHP Bursa Milletvekili Dr. Hidayet Vahapoğlu:
Her cepheden saldırıyorlar.
Darbe
girişimi dahil her yolu denediler
ve denemeye devam ediyorlar.
Asıl hedefleri Türkiye.
Türkiye'nin önünün kesilmesi
isteniyor. Hüsrana uğrayacaklar,
kazanan Türkiye olacak.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir:
İngiltere'de pişiriliyor,
burada dillendiriliyor.
İngiltere'de
atılan manşet, bir özel hesabı
yerine getirmek için atılmış
bir manşet. Despotizm varsa
İngiltere'de var, istibdat varsa
İngiltere'de var.
'DURDURAMAYACAKSINIZ'
Vatandaşlardan
gelen bazı tepkiler şöyle:
Fatih Gün:
İngilizlerin The Economist Dergisi, "Türkiye diktatörlüğe ve felaketin eşiğine sürükleniyor" diye başlık atmış. Sandığa giderken bu kapağı asla unutmayın!
Ömürcan Külünk:
Belli ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı The Economist öncülüğündeki klikler harekete geçip karalama kampanyasına yine başladılar. Ama bizim cevap belli, topunuz gelin.
Cüneyt Yönet:
Abdülhamid öncesi de böyleymiş siyonist Batı medyası! Lanetliyorum.
Gökhan Özkan:
Osmanlı'yı yıkan küresel siyonistler ve Haçlılar, hür ve bağımsız Türkiye ve bunu sağlayan Başkan Erdoğan'a saldırıyor. Şampiyonalar ligindeki Türkiye'yi ve Erdoğan'ı durduramayacaksınız.
KRİTİK DÖNEMLERDE ALGI OPERASYONU
The Economist'in gerçek dışı ithamlarına sosyal medyada vatandaşlar, "20 yılda 15 seçim yapıldı. Economist'in dediği diktatörlüğü biz niye görmedik" şeklinde tepki gösterirken bazıları ise derginin geçmiş dönemlerdeki benzer iftiralarını hatırlattı. The Economist dergisi 2013, 2017, 2021 yıllarında da yine Türkiye'de "diktatörlük" olduğuna ilişkin başlıklar atmıştı. İngiliz dergisi, Gezi olayları, referandum ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi önemli süreçlerde de yine benzer algı operasyonlarını devreye sokmuştu. DIŞ HABERLER