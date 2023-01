The Economist’in hadsiz algı operasyonuna tepki yağdı: Gereken cevabı Türk Milleti verecek

Emperyalizmin propaganda merkezi gibi çalışan İngiltere merkezli The Economist Dergisi'nin, 2023 seçimleri öncesinde Türkiye'nin demokrasisini karalayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'diktatörlükle' itham etmesine toplumun her kesiminden tepki yağdı. İşte tepkilerde bazıları:Türkiye'de seçim yaklaştıkça Batı medyasındaki karalama politikası bir kez daha devreye girdi. Her fırsatta Türkiye karşıtlığında sınır tanımayan İngiltere merkezli The Economist Dergisi yine rahat durmadı. Haftalık yayınlanan derginin bugün çıkacak sayısında geniş bir Türkiye dosyasına yer verildi. Haberlerin neredeyse hiçbirinde tarafsızlık ilkesi gözetilmedi. İngiliz dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yine geçmişten alışık oldukları bir karalama provokasyonuna kalkıştı.The Economist'in 2023 seçimleri için hazırladığı analizlerde bir kez daha skandal ifadeler kullandı. Bunların başında da "diktatörlük" iftirası geldi. "Türkiye, diktatörlüğün kıyısında" başlığıyla derginin internet sitesinde de yer alan makalede, Türkiye'nin seçimlere gittiği hatırlatılırken, "Kusurlu bir demokrasi, tam tamına bir otokrasiye dönüşebilir" ifadeleri yer alıyor. Kapak görselinde ise Türk bayrağı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti olduğu görülüyor. Türkiye'de demokrasinin tüm dinamiklerinin her daim sorunsuz şekilde işlediği gerçeğini görmezden gelen Economist Dergisi her seçim öncesinde ya da Türkiye'deki her kritik dönemlerde "Türkiye'de diktatörlük" yalanına sarılıyor veya Osmanlı İmparatorluğu üzerinden algı operasyonuna girişiyor.Batı basınında seçimleregiderken Türk milletininhür iradesini vesayetaltına almaya çalışan bir bakış açısınınyaygınlaştırılmaya başladığınıgörüyoruz. Tabii bu yeni değil, bizalıştık. Her seçim döneminde bunuyaptılar. Bundan sonra da yapmayadevam edecekler. Yine yanılacaklar.Klişesözler, dezenformasyonve küstah bir propagandaylakendilerince Türkdemokrasisinin sonunuilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetlerve provokatif görsellerle oluşturduklarıpazarlama teknikleri sözdedergilerini satmalarına yardımcıolabilir. Ancak okuyuculara bununucuz propaganda ve dezenformasyonadayalı sahte bir gazetecilikolduğunu hatırlatmalıyız.Kendi ülkelerindeolmayan demokrasiyiuygulayan Türkiye'ye veliderimiz Recep TayyipErdoğan'a hadsizce dil uzatanİngiliz paçavrası The Economist'i14 Mayıs'ta demokrasiye tekrarşahitlik etmeye davet ediyoruz.14 Mayıs 2023'teyapılacak seçimde Türk milleti batınınbu kibirli medya çöplüğünegereken cevabı verecek.Topunuz gelin. Kralının, kraliçesininelini eteğini öpen, öptürenler;işine gelen diktatörlerlekol kola girenler; 20 yıldır milletininoyunu, desteğini alanlidere hakaret ediyor.Her cepheden saldırıyorlar.Darbegirişimi dahil her yolu denedilerve denemeye devam ediyorlar.Asıl hedefleri Türkiye.Türkiye'nin önünün kesilmesiisteniyor. Hüsrana uğrayacaklar,kazanan Türkiye olacak.İngiltere'de pişiriliyor,burada dillendiriliyor.İngiltere'deatılan manşet, bir özel hesabıyerine getirmek için atılmışbir manşet. Despotizm varsaİngiltere'de var, istibdat varsaİngiltere'de var.gelen bazı tepkiler şöyle:İngilizlerin The Economist Dergisi, "Türkiye diktatörlüğe ve felaketin eşiğine sürükleniyor" diye başlık atmış. Sandığa giderken bu kapağı asla unutmayın!Belli ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı The Economist öncülüğündeki klikler harekete geçip karalama kampanyasına yine başladılar. Ama bizim cevap belli, topunuz gelin.Abdülhamid öncesi de böyleymiş siyonist Batı medyası! Lanetliyorum.Osmanlı'yı yıkan küresel siyonistler ve Haçlılar, hür ve bağımsız Türkiye ve bunu sağlayan Başkan Erdoğan'a saldırıyor. Şampiyonalar ligindeki Türkiye'yi ve Erdoğan'ı durduramayacaksınız.The Economist'in gerçek dışı ithamlarına sosyal medyada vatandaşlar, "20 yılda 15 seçim yapıldı. Economist'in dediği diktatörlüğü biz niye görmedik" şeklinde tepki gösterirken bazıları ise derginin geçmiş dönemlerdeki benzer iftiralarını hatırlattı. The Economist dergisi 2013, 2017, 2021 yıllarında da yine Türkiye'de "diktatörlük" olduğuna ilişkin başlıklar atmıştı. İngiliz dergisi, Gezi olayları, referandum ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi önemli süreçlerde de yine benzer algı operasyonlarını devreye sokmuştu. DIŞ HABERLER