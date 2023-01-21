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Giriş Tarihi: 21.1.2023

The Economist’in hadsiz algı operasyonuna tepki yağdı: Gereken cevabı Türk Milleti verecek

Seçimler öncesinde Türkiye demokrasisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İngiliz merkezli The Economist Dergisi’ne siyasiler ve vatandaşlar tepki gösterdi: Türkiye’yi ve Erdoğan’ı durduramayacaklar. Sandığa giderken bu kapağı asla unutmayın

EMİR YÜCEL EMİR YÜCEL
HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
The Economist’in hadsiz algı operasyonuna tepki yağdı: Gereken cevabı Türk Milleti verecek
Emperyalizmin propaganda merkezi gibi çalışan İngiltere merkezli The Economist Dergisi'nin, 2023 seçimleri öncesinde Türkiye'nin demokrasisini karalayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'diktatörlükle' itham etmesine toplumun her kesiminden tepki yağdı. İşte tepkilerde bazıları:

HER SEÇİMDEN ÖNCE AYNI İFTİRA

Türkiye'de seçim yaklaştıkça Batı medyasındaki karalama politikası bir kez daha devreye girdi. Her fırsatta Türkiye karşıtlığında sınır tanımayan İngiltere merkezli The Economist Dergisi yine rahat durmadı. Haftalık yayınlanan derginin bugün çıkacak sayısında geniş bir Türkiye dosyasına yer verildi. Haberlerin neredeyse hiçbirinde tarafsızlık ilkesi gözetilmedi. İngiliz dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yine geçmişten alışık oldukları bir karalama provokasyonuna kalkıştı.




DİKTATÖRLÜK YALANI

The Economist'in 2023 seçimleri için hazırladığı analizlerde bir kez daha skandal ifadeler kullandı. Bunların başında da "diktatörlük" iftirası geldi. "Türkiye, diktatörlüğün kıyısında" başlığıyla derginin internet sitesinde de yer alan makalede, Türkiye'nin seçimlere gittiği hatırlatılırken, "Kusurlu bir demokrasi, tam tamına bir otokrasiye dönüşebilir" ifadeleri yer alıyor. Kapak görselinde ise Türk bayrağı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silüeti olduğu görülüyor. Türkiye'de demokrasinin tüm dinamiklerinin her daim sorunsuz şekilde işlediği gerçeğini görmezden gelen Economist Dergisi her seçim öncesinde ya da Türkiye'deki her kritik dönemlerde "Türkiye'de diktatörlük" yalanına sarılıyor veya Osmanlı İmparatorluğu üzerinden algı operasyonuna girişiyor.



'YİNE YANILACAKLAR'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Batı basınında seçimlere giderken Türk milletinin hür iradesini vesayet altına almaya çalışan bir bakış açısının yaygınlaştırılmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu yeni değil, biz alıştık. Her seçim döneminde bunu yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Yine yanılacaklar.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetler ve provokatif görsellerle oluşturdukları pazarlama teknikleri sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir. Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sahte bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral: Kendi ülkelerinde olmayan demokrasiyi uygulayan Türkiye'ye ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a hadsizce dil uzatan İngiliz paçavrası The Economist'i 14 Mayıs'ta demokrasiye tekrar şahitlik etmeye davet ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur: 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde Türk milleti batının bu kibirli medya çöplüğüne gereken cevabı verecek.



'ASIL HEDEFLERİ TÜRKİYE'

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen: Topunuz gelin. Kralının, kraliçesinin elini eteğini öpen, öptürenler; işine gelen diktatörlerle kol kola girenler; 20 yıldır milletinin oyunu, desteğini alan lidere hakaret ediyor.
MHP Bursa Milletvekili Dr. Hidayet Vahapoğlu: Her cepheden saldırıyorlar. Darbe girişimi dahil her yolu denediler ve denemeye devam ediyorlar. Asıl hedefleri Türkiye. Türkiye'nin önünün kesilmesi isteniyor. Hüsrana uğrayacaklar, kazanan Türkiye olacak.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: İngiltere'de pişiriliyor, burada dillendiriliyor. İngiltere'de atılan manşet, bir özel hesabı yerine getirmek için atılmış bir manşet. Despotizm varsa İngiltere'de var, istibdat varsa İngiltere'de var.



'DURDURAMAYACAKSINIZ'

Vatandaşlardan gelen bazı tepkiler şöyle:
Fatih Gün: İngilizlerin The Economist Dergisi, "Türkiye diktatörlüğe ve felaketin eşiğine sürükleniyor" diye başlık atmış. Sandığa giderken bu kapağı asla unutmayın!
Ömürcan Külünk: Belli ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı The Economist öncülüğündeki klikler harekete geçip karalama kampanyasına yine başladılar. Ama bizim cevap belli, topunuz gelin.
Cüneyt Yönet: Abdülhamid öncesi de böyleymiş siyonist Batı medyası! Lanetliyorum.
Gökhan Özkan: Osmanlı'yı yıkan küresel siyonistler ve Haçlılar, hür ve bağımsız Türkiye ve bunu sağlayan Başkan Erdoğan'a saldırıyor. Şampiyonalar ligindeki Türkiye'yi ve Erdoğan'ı durduramayacaksınız.

KRİTİK DÖNEMLERDE ALGI OPERASYONU

The Economist'in gerçek dışı ithamlarına sosyal medyada vatandaşlar, "20 yılda 15 seçim yapıldı. Economist'in dediği diktatörlüğü biz niye görmedik" şeklinde tepki gösterirken bazıları ise derginin geçmiş dönemlerdeki benzer iftiralarını hatırlattı. The Economist dergisi 2013, 2017, 2021 yıllarında da yine Türkiye'de "diktatörlük" olduğuna ilişkin başlıklar atmıştı. İngiliz dergisi, Gezi olayları, referandum ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi önemli süreçlerde de yine benzer algı operasyonlarını devreye sokmuştu. DIŞ HABERLER

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The Economist’in hadsiz algı operasyonuna tepki yağdı: Gereken cevabı Türk Milleti verecek
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