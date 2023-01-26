Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’tan Regaib Kandili mesajı

Şiddetin, savaşın ve haksızlıkların yaygınlaştığı, hayatı yaşanmaz hale getiren kötülüklerin sıradanlaştığı, kinin, öfkenin ve fitnenin körüklendiği bir çağın içinden geçildiğini vurgulayan Erbaş, "İnsanların merhamet, muhabbet ve kardeşlik gibi duygulara muhtaç kaldığı böyle bir zamanda bizlere düşen, 'Ey Allah'ın kulları kardeş olun' nebevi uyarısına sımsıkı sarılarak daha huzurlu ve güvenli bir hayat, daha güzel ve müreffeh bir gelecek için gönüllerimizi sevgi, şefkat ve uhuvvette buluşturmaktır" dedi.



"REGAİB GECESİ İSLAM ALEMİNİN BİRLİĞİNE VESİLE OLSUN"

"Regaib Gecesini ve içinden geçtiğimiz mübarek zamanları, aramızdaki sevgi ve kardeşliğin daha da güçlenmesine vesile kılalım. Her yönüyle güzel bir hayatın ve onurlu bir duruşun miladi yapalım" ifadelerini kullanan Erbaş, şunları kaydetti: