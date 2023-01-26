MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Hakkımızda üretilen ahlak dışı iftiralarla nefret suçu işlenmektedir





"SİYASET BİR OYUN DEĞİL, FEVKALADE CİDDİ BİR MESELEDİR"



MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek amacıyla ülkeyi gerginlik ortamında seçime götürmek isteyenlerin, bu ağır ve yanlış hesabın altında kalacağını işaret eden Yalçın, şunları söyledi:



"Mesele MHP ve Cumhur İttifakı aleyhinde algı operasyonu olmaktan çıkmış, toplumsal bozgunculuk ve kaos oluşturma hevesine dönüşmüştür. Sadece MHP ve partililerimiz aleyhinde iftira ve yalan kampanyasıyla yetinilmemekte, topluma kin ve nefret tohumları ekilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin iç ve dış dinamikleriyle demokrasinin gerekleri doğrultusunda siyaset üretemeyenler; toplumsal barışı ve huzuru dinamitleyerek ülkeyi anafora sürükleme, bunun faturasını da MHP ve Cumhur İttifakı'na çıkarma derdine düşmüştür. Bilinmelidir ki siyaset bir oyun değil, fevkalade ciddi bir meseledir. Siyasi kavga işin doğasında vardır. Tarafların çekişme veya tartışmalarında bazen atmosfer elektriklenebilir. Üslup ve dil sertleşebilir. Hatta bazen işler kavgaya kadar varabilir ama siyasette belden aşağı vurmaya ne rızamız ne tasvibimiz ne de tahammülümüz vardır. Bu tür siyaset anlayışı bumerang gibidir, dönüp ona tevessül edeni vurur. Siyasetçinin görevi kin ve nefret üretmek, her türlü vasıtayı kullanarak siyasi çıkar sağlamak değil; ülkede huzur ve sükuneti temin etmek, toplumsal barış ve kardeşliği sağlamlaştırmaktır. Milletimiz; siyasetçilerden ve daha geniş ölçekte Türk aydınlarından mevcut sorunlar karşısında sükunet, itidal, teenni ve yapıcı tavır beklemektedir."



"14 MAYIS AKŞAMI SANDIKTA ZİLLET HÜLYALARI DEĞİL, MİLLİ İRADE GERÇEĞİ TECELLİ EDECEKTİR"



Ayrıca MHP'nin, yapıcı ve ilkeli siyasetinden taviz vermeden kararlı bir tavırla yoluna devam edeceğini belirten Yalçın, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Bizi 54 yıldır durduğumuz yerden ricat ettiremeyecekler, ulaştığımız noktadan milim oynatamayacaklardır. Aleyhimizde kötülük ve iftira üretenler yenilgiye, hezimete uğratılacaktır. MHP camiası, ülkenin üzerine örtülmeye çalışılan kara bulutları dağıtmaya da dava arkadaşlarımızın sırtına yapıştırılmak istenen yaftaları yırtıp atmaya da muktedirdir. Partimizin mensuplarına yönelik yargısız infazların hesabı ahirete bırakılmayacaktır. Bizi susturacaklarını sanıp aziz milletimize kefen biçmeye çalışan bedhahların defterleri dünyada dürülecektir. Kurdun, fırsatçı çakal sürüsünden korktuğu nerede görülmüştür? Aslanın aç sırtlanlar karşısında ricat ettiği nerede görülmüştür? Koç yiğidin er meydanını yalancı pehlivanlara terk ettiğine ne zaman şahit olunmuştur? MHP'nin 14 Mayıs seçimleri için yola çıkardığı kutlu kervan, gününde ve vaktinde menzile vasıl olacaktır. Milletimiz çirkin tezgahlara gelmeyecektir. Türkiye'nin bir anafora sürüklenmesine izin vermeyecektir. Yalan ve iftira, entrika ve kaos endüstrisine yatırım yapan muhalefetin siyaset borsasındaki hisselerine itibar etmeyecektir. Siyaset ikliminde sahnelenen ahlaksız senaryolara seyirci kalmakla yetinmeyecek, en adil hakem olarak gereken hükmü verecektir. 14 Mayıs akşamı sandıkta zillet hülyaları değil, milli irade gerçeği tecelli edecektir."