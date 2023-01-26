Venezuela lideri Nicolas Maduro: Erdoğan koca yürekli

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Türkiye'ye destek veren Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun Ekim 2016'da İstanbul'da düzenlenen Dünya Enerji Zirvesi'ne katılımıyla başlayan ikili ilişkilerdeki yeni dönem 7 yılda altın çağına ulaştı. Başkan Erdoğan'ın güçlü iradesi ve Maduro'yla kurduğu sıkı dostluk, Venezuela liderinin Türk tarihine olan hayranlığı karşılıklı anlaşmalarla sarsılmaz bir bağa dönüştü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türk heyetinin 'Uzak Ülkeler Stratejisi' kapsamında önceki gün Venezuela'ya yaptığı ziyaret de 10 bin km uzaklıktaki iki ülkenin görüştüğü diplomatik bir havada değil tam bir kardeşlik atmosferinde gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türk heyetini Miraflores Sarayı'nda kabul eden Maduro, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Venezuela Uluslararası Üretken Yatırım Merkezi (CIIP) arasında mutabakat zaptı imzalanmasının ardından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgüler yağdırdı.Maduro "Tanrı Türkiye'yi ve Venezuela'yı korusun. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı sevgiyle selamlıyorum. Erdoğan'ı ülkemizin büyük kardeşi olarak görüyoruz. Türk halkı bilmeli ki Erdoğan'ı çok seviyoruz; çünkü o iyiliksever ve koca yürekli bir lider. Venezuela ve Türkiye ekonomik ilişkilerini gelecekte refah, zenginlik, karşılıklı fayda bekliyor. Şimdiye kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak, ileri doğru gidiyoruz" dedi.Maduro, "Bakan Muş'la harika bir toplantı gerçekleştirdik. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim, burada her zaman kardeşliği bulacaksınız, Venezuela'ya yatırımlarınız için minnettarım" diye konuştu.Maduro, "Venezuela doğal kaynakları zengin bir ülke. Altın, demir, çelik, alüminyum, elmas madenciliğinde karşılıklı güven içinde yatırımlara açığız" dedi.Türk Hava Yolları'nın kendileri ve dünya hava taşımacılığı için önemine vurgu yapan Maduro, "Türkiye'nin markalarının büyümesini her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. THY haftada 7 uçuşla sadece Karakas'ı Türkiye ile birleştirmiyor aynı zamanda İstanbul, Güney Amerika ve tüm bölgeleri birbirine bağlıyor" dedi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş "2016'dan itibaren cumhurbaşkanlarımızın kararlı şekilde ortaya koydukları irade ve liderlik sayesinde ticaret hacmimiz katlanarak artmış ve 2022'de 1 milyar doların üzerine çıkmıştır. Birçok sektörde işbirliği imkânları ve fırsatları bulunmaktadır. Bu fırsatlardan istifade etmek adına inisiyatifi alan tüm girişimcilere devlet olarak desteğimiz ve rehberliğimiz olacak" dediİŞ insanlarının da aralarında bulunduğu 90 kişilik bir heyetle gerçekleşen Venezuela programı sonunda iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım mutabakat zaptını Türkiye adına Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Opak karşı tarafa teslim etti. 1 milyar doların üzerine çıkan yıllık ticaret hacminde yeni hedef 3 milyar dolar.