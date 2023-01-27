EYT’liler ilk maaşı 1 Mart’ta alabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart itibariyle alabileceklerini söyledi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e açıklamalarda bulunan Bilgin, "Son yılların en önemli sorunu sözleşmeli personelin kadroya geçme meselesiydi. Bu sorunu biz çözdük. Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız" dedi. Bilgin, EYT'lilerle ilgili bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı: "EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesinde. EYT'li maaşlarına az zam iddiası asılsızdır."