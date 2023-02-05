Rüşvet ellerinde patladı

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar ve Fen işleri Müdürü Seval Duran ve İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MASAK raporlarına da yansıyan soruşturma dosyasında iddiaya göre Başkan Çetin, kurduğu 11 kişilik rüşvet çarkının koltuğunda oturuyordu. Çetin'in şoföründen özel kalemine, eski hizmetlisinden fen işleri müdürüne kadar birçok kişi adadaki imar yolsuzlukları için kullanılıyordu.İddiaya göre aralarında İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem'in de bulunduğu şebeke, adada kurulan 5 farklı müteahhitlik şirketiyle ortak hareket ediyordu. Yolsuzluk ve rüşvet çarkının tepesinde bulunan Çetin, imar planlaması yaptığı Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı'nda bulunan 1800 dönüm tarım arazisini ve imar verebileceği yerleri kurdurduğu inşaat şirketleri üzerinden müteahhitlere satın aldırıyordu. Başkanın bir dönem gizli kasası olduğu ileri sürülen E.B. de iddiaya göre şebeke adına arazi toplayan müteahhitler arasında yer alıyordu. E.B. ve diğer inşaat firmaları tarafından satın alınan arsalar, hızlı bir şekilde projelendirilip ruhsat için Belediye İmar Müdürü Seval Duran'ın önüne getiriliyordu. İddiaya göre Duran satışı tamamlanan ve projesi hazırlanmış yerlere hızlı şekilde imar verilmesini sağlıyordu. İmara açılan araziler milyonlarca dolara satılıyor, elde edilen hasılat başkanın talimatıyla şebeke üyeleri arasında paylaştırılıyordu.İddiaya göre Başkan Çetin, geçtiğimiz yıl E.B.'nin şebekeden ayrı hareket ederek bir arazi satın aldığını öğrendi. Bundan dolayı araları açılınca Başkan Çetin, E.B.'yi arayarak çok göze battığını, ilçede dedikodu konusu olduğunu ileri sürerek şirket adına alınan bazı arazileri devretmesini istedi. E.B., birçok araziyi aralarında İyi Parti Eski İlçe Başkanı Hasan Erdem'in de bulunduğu şebeke üyelerine hiçbir bedel almadan devretti. Devrettiği arazilerin kısa bir süre sonra imara açıldığını ve satışa çıktığını öğrenen E.B., Başkan Ünal'dan payına düşeni istedi. Başkan Çetin ise, E.B. ve şebekenin ortak satın alarak yaptıkları Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı binada çatı katını imara aykırı olduğunu gerekçe göstererek yıktırdı. Bunun üzerine Başkan ve müteahhit E.B. arasında yaşanan telefon görüşmeleri deşifre oldu. Başkan Ünal Çetin'i arayan E.B. başkandan payını istedi, "Ben hakkımı istiyorum. Bizim ortak yaptığımız bir ticaret bu. Bak seni fena patlatırım, şaka yapmıyorum" dedi. Konuşmaya sinirlenen Ünal Çetin ise "Lan saçmalama, geri zekâlı geri zekâlı konuşma. E.'ye sattığın yerden, R. ile ortak aldığınız yerden benim haberim bile olmadı. Sen bana neyin hesabını soruyorsun. Lan s.... Şimdi benim canımı sıkma. Sana yaptıklarım, yapacaklarım... Patlatırsan patlat, patlatmazsan namertsin" dediği ortaya çıktı.İçişleri Bakanlığı, rüşvet suçundan tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in görevinden tedbiren uzaklaştırıldığını bildirdi. Açıklamada belediyede Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan mimar Seval Duran'ın da görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.