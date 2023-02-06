Haberler Gündem Haberleri THY, 4 ilden İstanbul'a uçuşlarda bilet fiyatını sabitledi
Giriş Tarihi: 7.2.2023 02:33 Son Güncelleme: 7.2.2023 02:48

THY, 4 ilden İstanbul'a uçuşlarda bilet fiyatını sabitledi

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki çalışmalara destek için Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar, vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu

AA
THY, 4 ilden İstanbul’a uçuşlarda bilet fiyatını sabitledi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarını sürdürdüklerini belirtti.

THY'nin şimdiye kadar 9'u kargo uçağı olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına da bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
THY, 4 ilden İstanbul'a uçuşlarda bilet fiyatını sabitledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA