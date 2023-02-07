İstanbul Emniyeti 1000 personeliyle Hatay’da

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 4.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından, 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle, İstanbul Emniyetinden bin personel arama kurtarma çalışmaları için Hatay'a ulaştı.
İstanbul Emniyet müdürünün 100 servis minibüsleri tarafından İstanbul Havalimanına geldikleri oradan uçağa binip binlerce ekip Hatay'a dün ulaştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ve Özel Harekat personelinden oluşan kurtarma ekipleri ile takviye kuvvetten oluşan 1000 personel deprem bölgelerinde görev yerlerini aldı.
Ekipler enkazdan bir aile olmak üzere, çok fazla depremzedeleri kurtardılar. Sevinç gözyaşlarına tanıklık eden ekipler desteklerine devam ediyorlar.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Ataş kordinesinde 1000 Emniyet personeli depremzedeler için dün seferber olduğu öğrenildi.
Ekipler Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'a geçerek desteklerine devam edecekler.DEPREM SON DAKİKA: Deprem felaketinin boyutu o görüntüyle ortaya çıktı! Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı SON DURUM