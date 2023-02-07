İstanbul Emniyeti 1000 personeliyle Hatay’da

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ve Özel Harekat personelinden oluşan kurtarma ekipleri ile takviye kuvvetten oluşan 1000 personel deprem bölgelerinde görev yerlerini aldı.

Ekipler enkazdan bir aile olmak üzere, çok fazla depremzedeleri kurtardılar. Sevinç gözyaşlarına tanıklık eden ekipler desteklerine devam ediyorlar.