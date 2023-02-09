‘Bilgisiz Kılıçdaroğlu’nu kale almayın’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yavaş'ın hafriyat temizliği açıklamasına rağmen provokatif bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Karaismailoğlu, "Hatay Havalimanı'nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamış, onarıma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu kale almayınız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına, havalimanının onarımını yürüten İGA'dan açıklama geldi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, depremde hasar gören Hatay Havalimanı'nın onarımını üstlendiğini ve çalışmalara başladığını duyurdu. İGA İstanbul Airport, Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen'in Hatay Havalimanı'ndaki güncel gelişmeleri anlattığı videoyu paylaştı. Emsen, "Yaşadığımız deprem felaketinden sonra yönetim kurulumuzun talimatıyla İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 100 kişilik ekibimiz ve 50 ekipmanımız, iş makinelerimizle birlikte Hatay Havalimanı'na intikal ettik. Bakım, onarım çalışmaları için devletimizin hizmetindeyiz. Birazdan yönetim kurulu başkanımız Cemal Bey de çalışmaları yerinde görmek üzere burada olacak, gelişmeleri tekrar buradan bilgilendireceğim" açıklamasında bulundu.