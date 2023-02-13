SON DAKİKA | Antakya’da yıkılan Erdoğan Apartmanı’nın müteahhidi tutuklandı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Erdoğan Apartmanı yıkılırken, binada bulunan birçok kişi hayatını kaybetti.

Deprem nedeniyle binanın yıkılmasında müteahhitin sorumluluğu olduğuna yönelik e-mail ile gelen ihbar üzerine Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

OTELDE YAKALANDI

Müteahhit Keçecioğlu'nun Hatay'dan Ankara'ya geldiğinin tespit edilmesi üzerine, kaçma ihtimali, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak gözaltı kararı verildi. Çankaya ilçesi Bestekar Caddesi'nde bir otelde kaldığı belirlenen Keçecioğlu polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Keçecioğlu emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Keçecioğlu, tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Keçecioğlu, Ankara 6, Sulh Ceza Hakimliği, tarafından tutuklandı.