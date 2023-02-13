Kahraman hemşireler deprem anını anlattı: Aklımıza ilk gelen bebeklerdi yine olsa yine yaparız

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetindeki deprem felaketi tüm ülkeyi derinden etkiledi. Depremlerin ardından sosyal medyada da her geçen gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Asrın felaketinin bir görüntüsü de Gaziantep'teki bir hastanenin kameralarına yansıdı. Deprem gecesi saat 04.17'de başlayan korkunç sarsıntıda hastanede görevli hemşireler büyük bir cesaret örneği sergiledi. Hemşireler, deprem olduğunu anlar anlamaz korunmak yerine prematüre ve hasta bebeklerin bulunduğu odaya koştu. Sarsıntının şiddetine aldırmadan bebeklerin bulundukları kuvözleri tutan duyarlı hemşireler, deprem son bulana kadar bebeklerin başından ayrılmadı. Sosyal medyada paylaşılan kamera görüntülerinde bebeklerin içinde olduğu kuvözleri sımsıkı tuttukları görünün hemşirelerin cesareti ve bu düşünceli tavrı izleyenleri duygulandırırken birçok kişi tarafından da takdir edildi.Kalpleri sevgi ve yürekleri cesaret dolu 2 hemşire yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Hemşire Gazel Çalışkan, bebeklerin beslenme saatlerinde depreme yakalandıklarını belirterek "Bebeklerin anne sütlerini hazırlıyordum. Önce gürültülü bir, ardından şiddetli bir sarsıntı oldu. Deprem olduğunu anlayınca arkadaşıma seslendim ama sarsıntıdan gelemiyordu. Bebeklerin olduğu odaya girdim, arkamdan arkadaşım da geldi. Biz kendimizi koruyabilecek güçteyiz ama bebekler korunmasız. Onların canı da bize emanet. Toplam 7 bebeğimiz vardı ve şanslıyız ki hepsi taburculuğu planlanan bebeklerdi. O an tek istediğimiz bebekleri sapasağlam oradan çıkarmaktı. Yine olsa yine aynısı yaparım" dedi.Deprem olmadan saniyeler önce hastanenin izole odasında olduğunu söyleyen kahraman hemşire Devlet Nizam ise "Sallantıdan çok zor geldim ama bebek odasına girmeyi başardım. İkimizin de aklına ilk gelen bebeklerdi. Kuvözleri tutup sallantının geçmesini bekledik. Hiçbir şekilde panellerin veya başka cihazların kuvözlere değmesini istemedik. O anlarda bebekler uyuyordu. Tek şansımız 7 bebeğimizin de solunum sıkıntısı olmadığı için oksijen almamalarıydı. Sarsıntı geçtikten sonra kontrollü bir şekilde bebeklerin tahliyesini gerçekleştirdik ve ambulansa götürdük" şeklinde konuştu. Bebeklerin ailelerini ararken çok etkilendiği bir anı da paylaşan Nizam, "Bir bebeğin babası sanayide olduğunu ve yol çöktüğü için gelemediğini söyleyerek bebeğinin sesini dinletmemi istedi" dedi.