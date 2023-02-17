Milli hentbolcu depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden günler geçtikçe acı hikâyeler peş peşe geliyor. Bir yandan umutlu bekleyiş devam ederken bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Adana'dan Hatay İskenderun'daki oğlunun yanına eşiyle birlikte ziyarete giden eski milli hentbolcu Metn Muhacir ve eşi Nuran Muhacir'in de enkaz altında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Oğlu ve gelini son anda çıkıp hayatını kurtarırken Metin Muhacir ve eşinin enkaz altında kalmaktan kurtulamadığı öğrenildi. Depremin 8. Gününde enkazdan cansız bedenleri çıkarılan çift önceki gün Adana'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"SADECE ÖĞRETMEN DEĞİL, ABİYDİ"

Sevenleri onun arkasından duygu dolu paylaşımlar yaptı. Bir seveni yaptığı paylaşımda; "Dev yürekli insan. Adam gibi adam. Adana Erkek Lisesi'nin sadece beden eğitimi öğretmeni değil zemin kattaki odasının kapısını çalan her öğrencinin abisi psikiyatristi arkadaşıydı.

Birçok sporcunun hayatına dokunduğu gibi kendine gelen herkesin dünyasına tatlı bir dokunuşu olmuştur. Günlerdir hakkında yapılan enkaz yorumlarına inanmadım çünkü metin hocam en zorlu şartlarda bir yol bulabilecek pratiğe hakimdi. Metin hocam kimseyi incitmedi Allah'ta onu incitmesin".