Bakan Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yeni yapılacak konutlara ilişkin açıklama: 3-4 katı geçmeyecek
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK AFET KONUT YAPIM SEFERBERLİĞİ
Bakan Kurum, "11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz." ifadelerini kullandı.
"YENİ KONUTLAR 3-4 KATI GEÇMEYECEK"
Bakan Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını açıkladı.
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