Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yeni yapılacak konutlara ilişkin açıklama: 3-4 katı geçmeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi. Bakan Kurum, yeni yapılacak konutlara ilişkin "Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacak" dedi.