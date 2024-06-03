TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı | Video
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En kötüsü geride kaldı. Kalıcı düşüş haziranda başlayacak" dedi.
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