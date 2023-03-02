İBB, caminin doğalgazını kesti... Depremde hayatını kaybedenler için mevlit ve Kur’an okutuluyordu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın en büyük deprem afetinden sonra tüm Türkiye tek yürek oldu. Devlet tüm kurumları ve milletiyle tek bilek olup, yaraları sarmak için canla başla mücadele etmeye devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi bu dayanışmayı baltalamaya başladı. Daha önce 'deprem bölgesine gönderilen personel desteği" sebebiyle mescit ve şadırvanları kapattığını belirten İBB bu kez Sarıyer'deki caminin doğalgazını kesti.

İBB iştiraki İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ), depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan Kur'an-ı Kerim ve mevlit programının düzenlendiği Sarıyer Ayazağa'da bulunan Yeşiltepe Camii'nin doğalgazını kesti. Doğalgazla ısınan caminin cemaati kış aylarında soğuk camide namaz kılmak zorunda kalırken, İBB ve İGDAŞ'a tepkilerini dile getirdi.

'ANLAM VEREMİYORUZ'

Duruma tepki gösteren Yeşiltepe Camii cemaatinden Ömer Avşar "Bugüne kadar böyle bir şey ne duyduk, ne gördük. Bir belediyenin, doğrudan halkın kullanımında olan hele ki cami gibi bir yerde böyle uygulamaya gitmesine hiçbir şekilde anlam veremiyoruz" diye konuştu.

'İBB BAŞKANINI KINIYORUZ'

Cami cemaatinden Bedri İlgin de, "Soğuk kış günlerinde Camimizin doğalgazını kesen İGDAŞ ve İBB'yi kınıyoruz. Burası bir ibadethane, ticari bir yer değil ve burada sadece halkımız ibadet için bulunuyor. Yaşlılarımız var, hastalarımız var, camiye sağlam giren hasta çıkıyor, olacak iş değil. Bu kararın arkasında duran Ekrem İmamoğlu'nu kınıyoruz" dedi.

'YEDİĞİ BALĞIN PARASINI İBB'YE ÖDETENLERİN CAMİNİN DOĞALGAZINI KESMESİ PERVASIZLIKTIR'

Yine Cami Cemaatinden Bilal Arslanbaş da Ekrem İmamoğlu ve İGDAŞ'ı özellikle camiler ve ibadethaneler konusunda daha hassas olmaya davet ederken, "İstanbul'u kar kapladığında yediği balığın bedelini İBB bütçesinden ödeyenlerin, kış gününde caminin doğalgazını pervasızca kesebilmesi ayıptır, günahtır, pervasızlıktır" ifadelerini kullandı.

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