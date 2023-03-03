İşte Kahramanmaraş’taki ilk kazmanın vurulduğu nokta! Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımına başlandı

İŞTE PAZARCIK'TA KONUTLARIN YAPILACAĞI O ALAN

Depremin ardından bölgeyi ayağa kaldırmak için birçok çalışma başlatıldı. Bunlardan bir tanesi de depremzedeler için yapılacak olan konutlara ne zaman başlanacağıydı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu açıkladı. SABAH, Pazarcık'ta 839 kalıcı konut için belirlenen alandaki çalışmaları yerinde görüntüledi.