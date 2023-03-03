Haberler Gündem Haberleri İşte Kahramanmaraş’taki ilk kazmanın vurulduğu nokta! Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımına başlandı
Giriş Tarihi: 3.3.2023 16:26 Son Güncelleme: 3.3.2023 16:33

İşte Kahramanmaraş’taki ilk kazmanın vurulduğu nokta! Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımına başlandı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve Kahramanmaraş’taki depremlerden ilkinin merkezi olan Pazarcık’ta ilk kazma vuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı ve 839 adet kalıcı konut için kazmanın vurulduğu noktayı SABAH dronu havadan görüntüledi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
İşte Kahramanmaraş’taki ilk kazmanın vurulduğu nokta! Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımına başlandı

Kahramanmaraş'taki depremlerden ilkinin merkez üssü olan Pazarcık'ta yaralar sarılmaya devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için ilk olarak Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kalıcı konutlar için kazmalar vurulmuştu.

Bu kapsamda Nurdağı ve İslahiye'de yapılacak olan 855 TOKİ konutu için çalışmalar başlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamayla istişarelerle belirlenen, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için ilk kazmanın vurulduğunu duyurmuştu.

İŞTE PAZARCIK'TA KONUTLARIN YAPILACAĞI O ALAN

Depremin ardından bölgeyi ayağa kaldırmak için birçok çalışma başlatıldı. Bunlardan bir tanesi de depremzedeler için yapılacak olan konutlara ne zaman başlanacağıydı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu açıkladı. SABAH, Pazarcık'ta 839 kalıcı konut için belirlenen alandaki çalışmaları yerinde görüntüledi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Afşin ilçelerindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin, "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu" açıklamasında bulunmuştu.

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İşte Kahramanmaraş’taki ilk kazmanın vurulduğu nokta! Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımına başlandı
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